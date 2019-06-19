Лідер британської опозиції виступив за другий референдум щодо Brexit

Лідер опозиційної британської Лейбористської партії Джеремі Корбін підтримав зміни у політиці щодо Brexit та організацію другого референдуму за будь-яких обставин подальшого розвитку Brexit.

Про це повідомляє Sky News.

“Джеремі Корбін сказав своїй команді, що настав час вимагати проведення референдуму щодо будь-якого варіанту Brexit”, - йдеться у повідомленні.

Це було заявлено в рамках засідання тіньового уряду Британії на чолі з Корбіном сьогодні. Зустріч влаштували, щоб обговорити політику партії щодо ймовірного виходу Британії з ЄС.

Корбін сказав, що рішення повинно включати "реальний вибір" як для супротивників Brexit, так і для його прихильників, але визнав, що організація будь-якого референдуму залежатиме від парламенту.

Як повідомлялося раніше, лідер Лейбористської партії британського парламенту Джеремі Корбін заявив, що питання виходу Великої Британії з Євроспільноти повинні вирішити громадяни на повторному референдумі.