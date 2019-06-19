Лідер британської опозиції виступив за другий референдум щодо Brexit
Про це повідомляє Sky News.
“Джеремі Корбін сказав своїй команді, що настав час вимагати проведення референдуму щодо будь-якого варіанту Brexit”, - йдеться у повідомленні.
Це було заявлено в рамках засідання тіньового уряду Британії на чолі з Корбіном сьогодні. Зустріч влаштували, щоб обговорити політику партії щодо ймовірного виходу Британії з ЄС.
Корбін сказав, що рішення повинно включати "реальний вибір" як для супротивників Brexit, так і для його прихильників, але визнав, що організація будь-якого референдуму залежатиме від парламенту.
Як повідомлялося раніше, лідер Лейбористської партії британського парламенту Джеремі Корбін заявив, що питання виходу Великої Британії з Євроспільноти повинні вирішити громадяни на повторному референдумі.