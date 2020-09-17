Україна й Болгарія проведуть бізнес-форум і посилять взаємодію у туризмі — Кулеба

Україна і Болгарія планують провести бізнес-форум, активізувати політичні контакти та створити формат взаємодії у галузі туризму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної з віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Республіки Болгарія Єкатериною Захарієвою пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми домовилися провести бізнес-форум у Болгарії, який збере українських та болгарських бізнесменів. Ми домовилися активізувати політичні контакти між нашими країнами на всіх рівнях", – сказав Кулеба.

За його словами, вони з болгарською колегою підписали план консультацій між міністерствами закордонних справ та "домовилися створити формат взаємодії у сфері туризму, тому що все більше українських туристів відвідує Болгарію, і нам хотілося б розвивати цей формат".

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Кулеба підкреслив, що Болгарія – надійний друг і партнер України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Він нагадав, що Болгарія підтримує територіальну цілісність України та суверенітет.

"Це для нас важливий прояв солідарності на тлі російської агресії проти нашої країни", - запевнив глава українського МЗС.

Як повідомлялося, 17 вересня віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Республіки Болгарія Єкатерина Захарієва перебуває в Україні з робочим візитом.