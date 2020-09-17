Україна й Болгарія проведуть бізнес-форум і посилять взаємодію у туризмі — Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної з віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Республіки Болгарія Єкатериною Захарієвою пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми домовилися провести бізнес-форум у Болгарії, який збере українських та болгарських бізнесменів. Ми домовилися активізувати політичні контакти між нашими країнами на всіх рівнях", – сказав Кулеба.
За його словами, вони з болгарською колегою підписали план консультацій між міністерствами закордонних справ та "домовилися створити формат взаємодії у сфері туризму, тому що все більше українських туристів відвідує Болгарію, і нам хотілося б розвивати цей формат".
Кулеба підкреслив, що Болгарія – надійний друг і партнер України на шляху до членства в ЄС і НАТО.
Він нагадав, що Болгарія підтримує територіальну цілісність України та суверенітет.
"Це для нас важливий прояв солідарності на тлі російської агресії проти нашої країни", - запевнив глава українського МЗС.
Як повідомлялося, 17 вересня віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Республіки Болгарія Єкатерина Захарієва перебуває в Україні з робочим візитом.