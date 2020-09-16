Уряд затвердив безвіз із Гренадою

Кабінет Міністрів затвердив Угоду з урядом Гренади про безвізовий режим.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 16 вересня без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Гренади про скасування візових вимог, вчинену 16 липня 2020 року в Києві", – йдеться у документі.

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Як зазначається у пояснювальній записці, запровадження безвізових поїздок сприятиме зростанню непрямих надходжень до держбюджету завдяки збільшення кількості іноземців, які подорожують, розвитку бізнес-контактів та відновлення туристичної галузі.

Гренада – острівна держава в Карибському морі, основу економіки якої становить сфера послуг, зокрема туризм.