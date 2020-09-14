Україну представили на міжнародній туристичній виставці в Китаї

Генконсульство України в Гуанчжоу презентувало нашу країну на міжнародній туристичній виставці CITIE 2020.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті дипустанови.

«Генеральне консульство України в Гуанчжоу з 11 до 13 вересня 2020 року взяло участь у міжнародній виставці туризму China (Guangdong) International Tourism Industry Expo (CITIE), яка проводиться протягом вже 15 років та що стала чи не першою виставковою подією регіону в офлайн-режимі з початку епідемії COVID-19», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж виставкових заходів співробітники Генконсульства презентували головні маршрути та різновиди туризму в Україні. Зацікавленим відвідувачам також розповіли про інвестиційні можливості туристичного сектору нашої країни.

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Під час заходу також транслювалися проморолики про туристичні дестинації України.

Крім того, відвідувачам українського стенду розповіли про особливості безвізового режиму в'їзду в Україну громадян КНР відповідно до Указу Президента України «Про тимчасове запровадження безвізового режиму в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою», який діє з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року.

Фото: guangzhou.mfa.gov.ua