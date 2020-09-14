Україну представили на міжнародній туристичній виставці в Китаї
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті дипустанови.
«Генеральне консульство України в Гуанчжоу з 11 до 13 вересня 2020 року взяло участь у міжнародній виставці туризму China (Guangdong) International Tourism Industry Expo (CITIE), яка проводиться протягом вже 15 років та що стала чи не першою виставковою подією регіону в офлайн-режимі з початку епідемії COVID-19», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що впродовж виставкових заходів співробітники Генконсульства презентували головні маршрути та різновиди туризму в Україні. Зацікавленим відвідувачам також розповіли про інвестиційні можливості туристичного сектору нашої країни.
Під час заходу також транслювалися проморолики про туристичні дестинації України.
Крім того, відвідувачам українського стенду розповіли про особливості безвізового режиму в'їзду в Україну громадян КНР відповідно до Указу Президента України «Про тимчасове запровадження безвізового режиму в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою», який діє з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року.
Фото: guangzhou.mfa.gov.ua