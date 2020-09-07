Київ та Гуанчжоу підписали меморандум про співробітництво

Київський міський голова Віталій Кличко та мер китайського міста Гуанчжоу Вень Гохуей підписали Меморандум про порозуміння та розвиток співробітництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що саме на тлі боротьби з пандемією міські влади Києва та Гуанчжоу реалізували дві спільні ініціативи – у травні відбулась онлайн конференція, на якій медики "опорних" столичних лікарень обмінялися практичним досвідом із фахівцями міста Гуанчжоу щодо подолання наслідків пандемії. А на початку серпня Народний муніципальний уряд Гуанчжоу надав гуманітарну допомогу Києву, яка була передана до інтернатних установ та соціальних закладів столиці України.

"Логічним продовженням такої роботи став підписаний в робочому порядку Меморандум про порозуміння та розвиток співробітництва між містом Києвом та містом Гуанчжоу, який створить основи для співпраці, обміну інформацією та зміцнення зв’язків між сторонами у сферах економіки, торгівлі, науки, культури, освіти, спорту, туризму, охорони здоров’я, житлового господарства, охорони навколишнього середовища тощо", - заначили у мерії.

Гуанчжоу – четверте за населенням місто у КНР, є столицею провінції Гуандун. Гуанчжоу – один із найбільших туристичних, промислово-економічних, фінансових та транспортних центрів Китаю.