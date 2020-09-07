Київ та Гуанчжоу підписали меморандум про співробітництво
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що саме на тлі боротьби з пандемією міські влади Києва та Гуанчжоу реалізували дві спільні ініціативи – у травні відбулась онлайн конференція, на якій медики "опорних" столичних лікарень обмінялися практичним досвідом із фахівцями міста Гуанчжоу щодо подолання наслідків пандемії. А на початку серпня Народний муніципальний уряд Гуанчжоу надав гуманітарну допомогу Києву, яка була передана до інтернатних установ та соціальних закладів столиці України.
"Логічним продовженням такої роботи став підписаний в робочому порядку Меморандум про порозуміння та розвиток співробітництва між містом Києвом та містом Гуанчжоу, який створить основи для співпраці, обміну інформацією та зміцнення зв’язків між сторонами у сферах економіки, торгівлі, науки, культури, освіти, спорту, туризму, охорони здоров’я, житлового господарства, охорони навколишнього середовища тощо", - заначили у мерії.
Гуанчжоу – четверте за населенням місто у КНР, є столицею провінції Гуандун. Гуанчжоу – один із найбільших туристичних, промислово-економічних, фінансових та транспортних центрів Китаю.