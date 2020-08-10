Сто тисяч масок та термометри: Київ отримав гумдопомогу від міста Гуанчжоу

Гуанчжовський народний муніципальний уряд подарував 100 тисяч одноразових медичних масок та 200 інфрачервоних термометрів місту Києву.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Термометри будуть передані до інтернатних установ та соціальних закладів міста. Масками будуть забезпечені соціальні працівники", - йдеться у повідомленні.

Гуманітарна допомога від міста Гуанчжоу надана для запобігання та контролю СOVID-19.

Як повідомлялося, кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 66 людей. На сьогодні в столиці вже 9564 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

В Україні станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу – 1008.