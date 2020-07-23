Швейцарія надала 17 вантажівок гумдопомоги для Донбасу — Зеленський

Швейцарія цьогоріч виділить 1,4 млн швейцарських франків для забезпечення мешканців Донеччини питною водою, наразі вже надала 17 вантажівок гуманітарної допомоги для очищення води на Донбасі й для лікарні у Слов’янську.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі під час відвідування разом з Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою КП «Вода Донбасу», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід транслювався наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“Ми вітаємо нову швейцарську програму співробітництва з Україною на наступні три роки. Від її загального фінансування на потреби “Води Донбасу” у 2020 році виділено 1,4 млн швейцарських франків. А сьогодні ми з мадам Президентом зустрічаємо гуманітарний вантаж зі Швейцарської Конфедерації - це ще 17 вантажівок”, — сказав Зеленський.

За словами Президента України, 15 із цих вантажівок привезли хімікати та реагенти для очищення води, одна доставить засоби індивідуального захисту до центральної лікарні Слов’янська, ще одна - гідролізні апарати для очищення води у Волноваху та Маріуполь.

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Президент підкреслив, що “Вода Донбасу” забезпечує питною водою близько 4 млн жителів Донецької області, у тому числі українців на тимчасово окупованих територіях, проте об’єкти підприємства неодноразово зазнавали обстрілів з боку незаконних збройних формувань.

Він зауважив, що у зв’язку з цим періодично припинялася подача води українському населенню, погіршився технічний стан інфраструктури підприємства, додалася нестача хімічних реагентів для очистки води та технологічного обладнання.

Зеленський наголосив, що за цих обставин надзвичайно важливою стала гуманітарна допомога з боку Швейцарії, а саме - десятки тисяч тонн хімічних реагентів для очистки уставновки, для знезараження питної води та багато іншого, що дало змогу попередити гуманітарну катастрофу на Донеччині.

Президент подякував міжнародним партнерам за допомогу, яка, на його думку, також сприяє і поверненню тимчасово окупованих територій під контроль України.

“Завдяки цьому ми спільно можемо не словами, а реальними справами показувати, що Донбас і Крим — це Україна. Там живуть українці. Ми не забули про них, і ми робимо все можливе для їх якнайшвидшого повернення в Україну, а отже повернення до нормального і безпечного життя”, - запевнив Зеленський.

У свою чергу Президент Швейцарії Симонетта Соммаруга уточнила, що наразі передають 300 тонн допомоги для очищення води, а також відповідні прилади, які допоможуть людям отримувати чисту воду.

“Це не остання гуманітарна допомога від Швейцарії. У вересні ми плануємо вже наступну велику гуманітарну допомогу. Швейцарія є державою-депозитарієм Женевських конвенцій і в цьому сенсі вона і надалі робитиме все можливе, щоб у цьому конфлікті дотримувалося міжнародне гуманітарне право і щоб мирне населення та об’єкти цивільної інфраструктури знаходилися під відповідною охороною”, - підкреслила Соммаруга.

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

фото: Офіс Президента