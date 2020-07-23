Україна та Швейцарія можуть співпрацювати у оновленні рухомого складу Укрзалізниці

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій та Президент Швейцарської Конфедерації Сімонетта Соммаруга обговорили можливу співпрацю в оновленні рухомого складу Укрзалізниці

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч із Федеральним Президентом Швейцарської Конфедерації Сімонеттою Соммаругою 22 липня у Києві. Сторони обговорили перспективи подальшого співробітництва між обома країнами за різними напрямками, зокрема, у залізничній галузі", - йдеться у повідомленні.

Очільник Міністерства позитивно відзначив двосторонню співпрацю між Україною та Швейцарією у сфері транспорту та повідомив, що наразі триває пошук стратегічного іноземного партнера для оновлення рухомого складу Укрзалізниці. Планується, що у співпраці з національним виробником він зміг би досягти локалізації виробництва на території України не менше 40%, а також запровадити сучасні комплексні рішення щодо сервісного обслуговування та ремонту.

Крім цього повідомляється, що розглядається можливість розпочати реалізацію масштабного проєкту у столиці – «Київ Сіті Експрес», який передбачає розвиток та модернізацію залізничної інфраструктури регіону та закупівлю нового рухомого складу для здійснення приміських перевезень.

Сторони також обговорили можливу подальшу співпрацю обох країн в авіаційній та морській галузі. Крім цього, піднімали питання цифровізації транспортної системи, впровадження електронних документів і створення цифрових коридорів.