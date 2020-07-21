Укрзалізниця розробила п'ятирічну держпрограму оновлення парку вантажних вагонів

АТ "Укрзалізниця" розробило державну програму оновлення вантажного вагонного парку на 5 років.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця розробила державну програму оновлення парку вантажних вагонів на 2021-2025 роки. Метою програми є поліпшення технічного стану експлуатованих в Україні вагонів та підтримка вітчизняних виробників рухомого складу", - йдеться у повідомленні.

Відтак в компанії пропонують встановити квоти на імпорт вантажних вагонів іноземного виробництва та заборонити навантаження на станціях України вагонів власності нерезидентів України.

"Держава має якнайшвидше зробити ці кроки, аби захистити вітчизняний ринок від експансії, коли в Україну тисячами завозяться старі іноземні вагони. Найбільше таких вагонів імпортується з Росії. Їх стан, м’яко кажучи, не найкращий, а це загрожує безпеці руху, а іноді, як бачимо, призводить навіть до сходження вагонів з рейок. Водночас така ситуація заважає й розвитку вітчизняної вагонобудівної галузі", — наголосив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

За його словами, у рамках програми буде розраховано також необхідний парк вагонів по кожному типу для забезпечення перевезення прогнозованих обсягів вантажів.

"На ринку вантажних перевезень не повинно бути одночасно шаленого профіциту одного типу вагонів і катастрофічного дефіциту іншого типу. Тут має бути баланс, який повністю задовольнятиме бізнес у вантажоперевезеннях залізницею. Також ми посилимо технічні вимоги до процедури продовження терміну служби вантажних вагонів. Вони мають виходити на колії тільки належної якості", — підкреслив Юрик.

Затвердити "Державну програму оновлення парку вантажних вагонів України на період 2021-2025 роки" Укрзалізниця планує до кінця 2020 року.

Читайте також: Два поїзди зійшли з рейок на Дніпропетровщині

Як повідомляв Укрінформ, згідно з інформацією АТ "Укрзалізниця", наявний парк вантажних вагонів України складається з 172 946 одиниць, з них 84 851 вагонів належать Укрзалізниці і 88 095 вагонів - іншим власникам. Середній відсоток зносу рухомого складу УЗ становить 87,42%, інших власників – 57,17%.