Два поїзди зійшли з рейок на Дніпропетровщині

АТ "Укрзалізниця" відновило рух поїздів однією колією на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ (Дніпропетровська область), де зійшли з рейок приватні вагони.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Регіональна філія "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця" відновила рух поїздів однією колією на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ (Дніпропетровська область), де вночі сталося сходження приватного рухомого складу з рейок в обох напрямках руху. Оперативно було звільнено парну колію перегону й відновлено рух поїздів, насамперед пасажирських", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було підготовлено обхідний маршрут через ст. Верхівцеве, Кривий Ріг та Запоріжжя для низки пасажирських потягів, зокрема, № 12 Київ – Новоолексіївка, № 92 Одеса – Костянтинівка, № 116/136 Київ – Покровськ, Бердянськ, № 38 Київ – Запоріжжя-1, № 88 Ковель – Новоолексіївка та № 86 Львів – Новоолексіївка. Було також організовано підвезення пасажирів составами з класних вагонів зі ст. Верхівцеве та Запоріжжя-1 до ст. Дніпро-Головний та Кам’янське-Пасажирське і зворотно. Наразі спізнюються пасажирські поїзди № 80 Київ – Дніпро, № 115 Бердянськ, Покровськ – Київ, № 54 Одеса – Дніпро, № 4 Запоріжжя – Ужгород, № 83 Маріуполь – Київ, № 733 Покровськ – Київ.

В Укрзалізниці додають, що аварія на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ, яка призвела до затримки залізничного руху, сталася близько другої години ночі. Вантажний поїзд № 3531, що рухався перегоном, зупинився на 135 км через спрацювання автогальм.

Під час огляду рухомого складу локомотивна бригада виявила сходження з рейок трьох вагонів та висипання вантажу (катанки) з одного з них. У цей час зустрічний вантажний поїзд № 1726 застосував екстрене гальмування на 138 км перегону через наїзд на розсипаний вантаж. При цьому сталося сходження з рейок локомотива ВЛ8 першою колісною парою.

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Вагон, із якого сталося висипання вантажу, не є власністю Укрзалізниці. Причину залізничної аварії розслідує спеціальна комісія у складі фахівців товариства та регіональної філії. Перегін Воскобійня – Верхньодніпровськ буде відкритий для руху поїздів в обох напрямках найближчим часом.