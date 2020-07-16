Україна і Єгипет домовилися поглиблювати співпрацю у сфері туризму та інвестицій

Єгипет зацікавлений у поглибленні співпраці з Україною у сферах туризму, культури та інвестицій.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з єгипетською делегацією на чолі з міністром туризму та старожитностей Арабської Республіки Єгипет Халедом аль-Анані.

"Сторони обговорили питання поетапного відновлення туристичної діяльності та забезпечення безпечних умов перебування українських туристів в Єгипті в умовах світової пандемії COVID-19, а також захисту прав та інтересів громадян України, працевлаштованих у сфері туризму на території АРЄ. У контексті розширення двосторонньої договірно-правової бази сторони домовилися опрацювати проєкти двох меморандумів у сфері туризму та культурно-історичної спадщини", – йдеться у повідомленні.

Делегації обговорили також можливість організації українських культурних заходів та розширення використання української мови у туристичних регіонах Єгипту.

Окрему увагу приділили перспективам подальшого розвитку двосторонньої співпраці у галузях торгівлі та інвестицій. Заступник міністра закликав єгипетську сторону до активної участі в інвестиційній діяльності та проєктах з приватизації на території України.

Василь Боднар висловив вдячність єгипетській стороні за всебічне сприяння в оперативній організації евакуації та повернення на Батьківщину у березні цього року понад 32 тисяч українських туристів з Єгипту через загрозу поширення коронавірусу.

У зустрічі також взяли участь посадовці низки державних установ України та представники туристичного бізнесу України.

Фото: mfa.gov.ua