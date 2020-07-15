Україна виключила Єгипет та Албанію з "червоної зони"

Кабінет міністрів України змінив критерії щодо країн, які відносяться до “червоної зони”, що дозволило виключити з цього списку Єгипет та Албанію.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Гарні новини для тих, хто планує відпочинок в Єгипті або Албанії. Щойно уряд змінив критерії щодо країн, які відносяться до “червоної зони”. Тепер після повернення з Єгипту чи Албанії НЕ ПОТРІБНО проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на COVID-19", - написав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №392, якими змінив критерії визначення країн “червоної зони”, зокрема було змінено показник кількісті активних хворих на 100 тисяч населення з 40 до 55.