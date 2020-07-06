Як подорожувати за кордон без проблем - рекомендації МЗС

Відповідальність за дотримання правил в’їзду до інших країн несуть безпосередньо громадяни, які вирушають у подорож.

Про це інформує МЗС України.

“У зв'язку із ситуацією, що склалася з нашими співвітчизниками в Греції, МЗС України звертає увагу громадян України, які мають намір здійснити подорож за кордон: перш за все, переконайтесь, що ви насправді зможете здійснити подорож”, - наголошують у відомстві.

Зокрема, у МЗС радять зв'язатися з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого бронювалася поїздка, та уточнити актуальний стан карантинних обмежень у країні й перевірити статус бронювання.

“Ситуація може змінюватися, тож перебувайте з оператором на постійному зв'язку”, - вказують у МЗС.

Окрім того, у міністерстві радять паралельно зв’язатися з дипломатичною установою України в країні, куди заплановано подорож, а також із представництвом цієї держави в Україні. Офіційні органи зможуть надати найповнішу та найактуальнішу інформацію щодо чинних карантинних обмежень.

Також українцям радять максимально подбати про власну безпеку: “Ретельно вивчіть умови вашого страхового поліса. Переконайтесь, що він покриває втрати, що можуть виникнути у випадку надзвичайної ситуації, в тому числі, інфікування коронавірусом”.

У відомстві наголошують на необхідності подбати про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації (скасування зворотних рейсів та необхідність придбати нові квитки, вимушене перебування в країні понад запланований термін тощо).

Також рекомендують взяти із собою різні платіжні засоби - платіжні картки, готівку тощо, медичні препарати “із запасом” - на випадок вимушеної затримки за кордоном.

“Перевірте стан вашого здоров’я перед поїздкою. Особливо це стосується осіб старшого віку та тих, хто має хронічні захворювання, наприклад, бронхіальну астму, діабет, серцево-судинні захворювання тощо”, - закликають у МЗС.

Окрім того, слід ретельно перевірити інформацію про можливість в’їзду чи транзитного проїзду через наявні офіційні джерела, зокрема з використанням інтерактивної мапи МЗС, яка дозволяє у зручному форматі отримати найважливішу інформацію щодо будь-якої країни світу.

Мапа працює в тестовому режимі та доступна за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/map. Дані оновлюються на постійній основі закордонними дипломатичними установами України.

Також повідомляється, що МЗС звернулось листом до Міністерства інфраструктури та Державної авіаційної служби України з рекомендаціями провести відповідну роз’яснювальну роботу з авіакомпаніями, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення з України.

“Наша мета - унеможливлення продажу квитків громадянам України до країн, що не дозволяють в’їзд українським туристам, та/або які не мають підтверджувальних документів, необхідних для безперешкодного в’їзду до країни призначення (дозволів на проживання, документів навчальних закладів, підтвердження компетентних органів країни в’їзду тощо)”, - наголосили у МЗС.

Водночас у відомстві зауважують, що зміни у порядку в’їзду до інших країн залежать не в останню чергу від розвитку епідемічної ситуації в Україні. “Відповідальність за дотримання правил в’їзду до інших країн несуть безпосередньо самі подорожні”, - наголосили у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, в аеропорту Афін у суботу затримали 17 українців, які прибули з Києва, через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Серед затриманих - двоє дітей 8 та 9 років.