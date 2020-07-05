Затримання українців в Афінах: дипломати намагаються не допустити депортації

Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених українців в Афінах не застосовувалась процедура "депортації".

Про це йдеться у коментарі у Facebook Посольства України в Грецькій Республіці

щодо прибуття громадян України до аеропорту Афін, Греція.

"Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура "депортації", - йдеться у повідомленні.

У Посольстві вчергове привертаємо увагу громадян України до необхідності уважного вивчення інформації щодо режиму в'їзду до Грецької Республіки.

"Уся інформація про відсутність дозволу українцям на в'їзд в Грецію розміщена на мапі МЗС України, сайті і Фейсбуці Посольства. На жаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів по в'їзду в Грецію", - наголосили у дипустанові.

Дипломати зауважили, що уночі 04.07. ц.р. після отримання звернення на "гарячу лінію" Посольства щодо 17-ти громадян України, які були не пропущені в аеропорту після прибуття до Греції рейсами Wizzair та Ryanair, черговий консул негайно встановив прямий контакт з українцями. Одразу розпочалася робота з представниками поліції аеропорту щодо забезпечення умов перебування наших громадян.

Зазначається, що посадова особа Посольства зранку 5 липня прибула до поліцейського відділку і доставила питну воду і засоби особистої гігієни громадянам України.

"Завдяки проведеній роботі з поліцією українцям було дозволено додатково купувати напої та їжу на території поліцейської дільниці аеропорту.

З партнерами компаній Wizzair і Rayanair підтверджено забезпечення пасажирів харчуванням", - додали у Посольстві.

Наголошується, що повернення українських громадян додому можливе першими зворотніми рейсами Афіни - Київ :

Wizzair - 07.07 о 21.55, Ryanair - 06.07 ( щодо точного часу рейсу очікується підтвердження).

Як повідомляв Укрінформ, в аеропорту Афін у суботу затримали прибулих з Києва 17 громадян України через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн, серед затриманих двоє дітей 8 та 9 років.