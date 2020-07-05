Українців не пропустили в аеропорту Афін через карантинні обмеження – МЗС

В аеропорту Афін прибулих з України пасажирів не пропустили у зв'язку з карантинними обмеженнями, що діють у Греції.

Про це кореспондента Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Наших громадян не затримано. Їх не пропустили на в'їзд до країни у зв'язку з чинними обмеженнями. Консул купив води, засоби гігієни та виїхав до аеропорту. Від грецької влади отримано відповідний дозвіл на відвідання", - зазначив він.

Погорельцев зауважив, що Посольство України в Греції опікується цим питанням, і пообіцяв, що завтра з цього приводу "буде надано розгорнутий коментар".

"Наразі можу порадити усім нашим громадянам, які мають намір подорожувати у цей непростий з погляду епідеміологічної ситуації період, планувати свої поїздки виключно після отримання з офіційних джерел актуальної інформації щодо можливості/порядку в'їзду до тієї чи іншої іноземної країни", - наголосив він.

Раніше українські ЗМІ повідомили, що в аеропорту Афін затримано 17 громадян України, які 4 липня ввечері прибули двома рейсами - авіакомпаній Ryanair та Wizz Air. Серед них є двоє дітей 8 та 9 років.

Як зазначалося, після прибуття під час паспортного контролю українцям було відмовлено у в’їзді в країну і затримано. За словами пасажирів, їх в автозаку відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту і розмістили камерах, в тому числі дітей, де вони провели ніч, без води та їжі.