В Афінах затримали 17 українців через заборону на в’їзд до Євросоюзу – ЗМІ

В аеропорту Афін затримали прибулих з Києва 17 громадян України через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн; серед затриманих - двоє дітей 8 та 9 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на одного з затриманих пасажирів.

"Українці прибули до грецької столиці Греції у суботу (4 липня - ред.) ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів із "Борисполя" о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів о 18:45 з аеропорту "Київ"). Після прибуття під час паспортного контролю 17 громадянам України було відмовлено у в’їзді в країну і затримано. Серед затриманих – 15 дорослих і двоє дітей 8 та 9 років", - йдеться у повідомленні.

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За словами одного з пасажирів, в аеропорту в Жулянах на реєстрації їх "суворо розпитували і розглядали весь пакет документів" (люди навіть зробили тест у лабораторії і надали з "мокрою печаткою"), після чого пропустили на паспортний контроль.

"І вже після прильоту на паспортному контролі нас зупинили і відправили. Поки ми були в аеропорту, нас намагалися змусити підписати згоду на депортацію, ми відмовилися", - каже пасажир на ім'я Максим.

Як зазначається, українців в автозаку відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту і розмістили камерах, в тому числі дітей.

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У людей забрали всі речі, в тому числі ноутбуки, але дозволили залишити телефони, проте без зарядних пристроїв.

Пасажири скаржаться на погані умови утримання й антисанітарію: в туалетах немає мила і туалетної бумаги (їх дозволили купити за свій рахунок), на підлозі - мертві таргани. Затриманим також не надають воду та їжу.

"За словами пасажирів, сьогодні вранці вони зв’язалися із консулом, яка сказала їм, що українці не мали права на в'їзд і повинні повертатися в Україну тими ж рейсами. Обидва рейси будуть тільки у вівторок. Українські дипломати не приїжджали в аеропорт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пасажири звернулися на "гарячу лінію" МЗС, де їм пообіцяли все з'ясувати і надати допомогу.

Як повідомлялося, Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Водночас для громадян України, крім окремих категорій, в‘їзд у ЄС наразі залишається закритим.

фото з сайту: eurointegration.com.ua