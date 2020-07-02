Бельгія не відкриє кордони для негромадян ЄС до 7 липня

Бельгія не відкриє свої кордони для людей, які не є громадянами ЄС, принаймні, до 7 липня, і буде вибірково ставитися до надання такого дозволу на в’їзд навіть для 15 країн, з якими ЄС рекомендував відкрити пасажирське сполучення з 1 липня поточного року.

Таке повідомлення оприлюднено у четвер на сайті бельгійського видання The Brussels Times.

"Підготовка до безпечного відкриття кордонів триватиме, принаймні, до 7 липня", - наводить видання слова міністра закордонних справ Бельгії Філіпа Гофіна (Philippe Goffin).

При цьому, як зазначає видання, досі не є "певним", що Бельгія дозволить в’їзд для громадян третіх країн, які включені Євросоюзом до "білого списку", й після 7 липня.

Між тим, відповідно до рекомендацій ЄС, що були оприлюднені минулого вівторка, Бельгія розширила перелік подорожей, які будуть вважатися "суттєвими" для в’їзду на територію країни, навіть якщо такі мандрівники не є громадянами "дозволених" країн.

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Такі послаблення віднині розповсюджуються на студентів, висококваліфікованих працівників, якщо їх робота не може здійснюватися дистанційно, людей, які беруть участь у форумах міжнародних організацій та на моряків.

Як вже повідомлялося, 30 червня ЄС оприлюднив рекомендації щодо поступового відкриття зовнішніх кордонів ЄС з 1 липня 2020 року, та визначив 15 третіх країн, громадянам яких буде дозволено безперешкодний в’їзд до ЄС. Серед них - Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Тайланд, Туніс, Уругвай та Китай (за умови взаємності).

Обмеження на подорожі будуть скасовані також для Китаю, на умовах взаємності. Критерієм для включення до "дозволеного" списку є, в першу чергу, епідеміологічні критерії, за якими рівень захворюваності на коронавірус в таких третіх країнах має дорівнювати або бути нижчим за рівень захворюваності в країнах ЄС. Україна до цього переліку поки не потрапила.

Рада ЄС переглядатиме та, за можливості, розширюватиме цей перелік кожні два тижні. Водночас у випадку зростання кількості захворювань у третіх країнах ЄС може прийняти рішення про повне або часткове скасування подорожей для їх громадян, навіть якщо ці країни включені до "дозволеного" переліку.