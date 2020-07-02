Угорщина не відкриватиме кордон для третіх країн попри рекомендацію ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не відкриє свій кордон на в’їзд для громадян третіх країн, окрім Сербії.

Його слова цитує пресслужба глави угорського уряду.

"Наразі, Угорщина не впускатиме громадян із країн поза Європейського Союзу, окрім Сербії, тому що це буде шкодити інтересам охорони здоров’я угорського народу", - йдеться у повідомленні.

Відповідну заяву прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зроби після обговорення пропозиції ЄС про відкриття своїх кордонів для 14 країн, які не є членами ЄС.

Він також додав, що Будапешт відновить "обов’язковий коридор" для людей, які прямують транзитом через Угорщину.

Читайте також: Бельгія не відкриє кордони для негромадян ЄС до 7 липня

Як повідомлялося, 1 липня Європейський Союз рекомендував країнам-членам блоку відкрити зовнішні кордони поки що для громадян 14 країн, де зареєстровано відносно низький приріст нових випадків інфікування коронавірусом. Дозвіл на в'їзд пропонувалося надати громадянам Алжиру, Австралії, Грузії, Канади, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Таїланду, Тунісу, Уругваю, Чорногорії, Південної Кореї і Японії.

У світі станом на ранок 2 липня кількість хворих на COVID-19 становить 10 809 998 осіб. При цьому 6 032 381 особа одужала, 519 050 пацієнтів - померли.

Фото: Csaba Krizsán/MTI