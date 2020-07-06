Норвегія вислала німецьких туристів, які вирішили відпочити попри заборону

Чотирьох громадян Німеччини вислали з півночі Норвегії після того, як вони в'їхали до країни фургоном для кемпінгу, заявляючи, що не знають про чинні обмеження щодо в’їзду.

Про це інформує The Local.

"Четверо німецьких громадян були вислані з півночі Норвегії після того, як вони в'їхали до країни на фургоні для кемпінгу, а місцеві жителі, запідозривши щось, викликали поліцію", – йдеться у повідомленні.

Про приїзд автомобіля з німецькими номерами сповістили поліцію жителі міста Альта. Всередині автівки перебували двоє дорослих та двоє неповнолітніх.

Місцева поліція повідомила, що майже щодня зупиняє та повертає невелику кількість закордонних туристів. Переважно це німецькі мандрівники, а також швейцарці. Вони часто приїжджають з Фінляндії та пояснюють, що не знають правил в’їзду.

Норвегія дозволяє в'їжджати туристам-громадянам сусідніх скандинавських країн, окрім Швеції. На практиці це означає, що в’їзд дозволений лише туристам з Данії, Ісландії та Фінляндії.

Уряд Норвегії планує відкрити кордони для туристів з інших країн ЄС та країн Шенгенської зони з 15 липня.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 липня у світі зареєстрували 11 559 213 випадків COVID-19. Одужали 6 535 902 особи та 536 786 померли.

Фото ілюстративне: homaaxel.livejournal.com