Греція дозволила в'їзд студентці, яка прилетіла в Афіни з українськими туристами - МЗС

Греція дозволила в'їзд на свою територію одній громадянці України з-поміж 17 українських туристів, які були затримані в Афінах 4 липня.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у понеділок, 6 липня.

"Зусиллями консула та адвоката було отримано згоду грецьких властей на пропуск у порядку виключення однієї з наших громадянок на територію Греції. Для зазначеної особи було зроблено виняток, як для студентки", - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, 4 липня в аеропорту Афін затримали прибулих з Києва 17 громадян України через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн; серед затриманих - двоє дітей 8 та 9 років.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Водночас для громадян України, крім окремих категорій, в‘їзд у ЄС наразі залишається закритим.

Станом на ранок 6 липня громадяни України, яким було відмовлено у в'їзді до Греції 4 липня, перебувають на території поліцейського відділку аеропорту Афін та очікують на повернення в Україну.

За інформацією українського посольства в Греції, виліт співвітчизників в Україну запланований на вівторок, 7 липня.