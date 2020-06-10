У ще одному палаці Стамбула буде україномовний аудіогід – генконсул

Ще одне визначне місце – палац Долмабахче в Стамбулі – "заговорить" українською мовою, зараз триває підготовка до запуску аудіогіда.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

"Зараз спільно з волонтерами з Guide-UA завершуємо роботу над запуском аудіогіда в палаці Долмабахче в Стамбулі", - сказав генконсул.

За його словами, також у планах – запуск аудіогідів українською в Ефеському археологічному музеї та музеї Трої в Чанаккале.

Як відомо, у Стамбулі аудіогіди українською мовою вже доступні в музеї Святої Софії та палаці Топкапи.