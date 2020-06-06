Українською "заговорить" іще один музей Відня

Після Бельведера та Альбертіни Україна має намір впровадити україномовний аудіогід і в третій найбільшій художній галереї столиці Австрії – Музеї історії мистецтв (Kunsthistorisches Museum).

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Австрія Олександр Щерба.

"Для нас пріоритет – це три великі музеї у Відні, так звана "велика трійка": Бельведер, Альбертіна та Музей історії мистецтв. У Бельведері та Альбертіні україномовні гіди вже є, - залишилося взяти третю вершину", - зазначив посол.

Крім того, Україна має плани і щодо "Віденської скарбниці" (Schatzkammer), яка знаходиться в колишній резиденції Габсбургів палаці Гофбург.

Щерба додав, що впровадження україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу відбувається з ініціативи та за підтримки дружини Президента України Олени Зеленської. "Бельведер минулого року - це була скоріше самодіяльність посольства у Відні. Зараз українські дипломати отримали доручення системно зайнятися цим питанням. Нам вдалося домовитися з Альбертіною про аудіогід, але відкритим залишалося питання фінансування. І тут допомога з Києва була вирішальною – Олена Зеленська попросила про спонсорство банк "Райффайзен Аваль", і таким чином цей проєкт став реальністю", - зазначив посол.

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Як повідомляв Укрінформ, в одному з найбільших музеїв Австрії – всесвітньо відомій художній галереї Альбертіна у Відні – відбувся запуск україномовного аудіогіда. Фонограму для самостійного ознайомлення з експозицією створено з ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської.

Тепер українські туристи та українці, які живуть в Австрії, матимуть змогу почути рідною мовою історію створення та цікаві подробиці про шедеври світового класичного модерну з музейних експозицій "Від Моне до Пікассо", у які входять твори Моне, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Сіньяка, Матісса, Мунка, Пікассо, Модільяні, Шагала, Малевича, Кокошки та інших. Українською також можна прослухати екскурсію парадними залами палацу, побудованого у стилі класицизму, який відтворює культуру епохи Габсбургів. Перекладений спеціально для українців аудіогід буде доступний і для запланованої на кінець серпня виставки творів з приватної колекції французького модерну Ханлозера, на якій буде представлено роботи Ван Гога, Сезанна, Годлера.

Як відомо, на початку листопада 2019 року україномовний аудіогід запрацював у віденському палаці-музеї Бельведер, який є одним із провідних музеїв світу з багатою мистецькою колекцією, що представляє твори від Середньовіччя до сьогодення. Зокрема, Бельведер володіє найбільшою у світі колекцією картин Густава Клімта. Там також представлені видатні зразки віденського бідермаєру, австрійського бароко, французького імпресіонізму.