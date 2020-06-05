У віденській Альбертіні з'явився аудіогід українською мовою

В одному з найбільших музеїв Австрії – всесвітньо відомій художній галереї Альбертіна у Відні – відбувся запуск україномовного аудіогіда.

Фонограму для самостійного ознайомлення з експозицією створено з ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської, повідомляє пресслужба глави держави.

"Українські туристи та українці, які живуть в Австрії, матимуть змогу почути рідною мовою історію створення та цікаві подробиці про шедеври світового класичного модерну з музейних експозицій "Від Моне до Пікассо", у які входять твори Моне, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Сіньяка, Матісса, Мунка, Пікассо, Модільяні, Шагала, Малевича, Кокошки та інших", - ідеться в повідомленні.

Українською також можна прослухати екскурсію парадними залами палацу, побудованого у стилі класицизму, який відтворює культуру епохи Габсбургів.

В ОП поінформували, що перекладений спеціально для українців аудіогід буде доступний і для запланованої на кінець серпня виставки творів з приватної колекції французького модерну Ханлозера, на якій буде представлено роботи Ван Гога, Сезанна, Годлера.

Як розповіла дружина Президента, основна ідея проєкту зі створення україномовних аудіогідів у світових музеях – поширення української мови в різних країнах, щоб українці могли пишатися тим, що найвідоміші пам’ятки "говорять" їхньою рідною мовою.

"Цей проєкт не тільки про зручність та доступність. Його мета – просувати Україну та українську мову у світі. Я хочу, щоб, заходячи в меню вибору мови аудіогіда, люди з усіх куточків планети бачили серед опцій українську", – наголосила Олена Зеленська.

На старті проєкту перша леді разом із посольствами України звернулися до найпопулярніших світових музеїв та пам’яток архітектури. Однією з найперших відгукнулася Альбертіна.

Робота з перекладання та звукозаписування для віденської галереї тривала чотири місяці.

"Хочу підкреслити, що співпраця з Україною надзвичайно важлива для нас. Альбертіну відвідують багато українців, і, звичайно, вони хочуть краще зрозуміти та більше дізнатися про витвори мистецтва, представлені в нашому музеї. І ми дуже щасливі, що нам вдалося додати до нашої системи аудіогід українською", – прокоментував генеральний директор музею Альбертіна професор Клаус Альбрехт Шрьодер.

За даними ОП, це – перший аудіогід, створений з ініціативи та за підтримки Олени Зеленської. Робота триває: вже закінчується звукозаписування екскурсії українською для Латвійського національного художнього музею, готується ще декілька перекладів і паралельно тривають перемовини з музеями.

Фото: Michael Rzepa

Відео: Офіс Президента України