У палаці Топкапи в Стамбулі запустили україномовний аудіогід

У музеї-палаці Топкапи – одній із найбільш відвідуваних визначних пам’яток Стамбула, де колись жила дружина султана Роксолана, – з’явився аудіогід українською мовою.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Враження фантастичні, пам’ятаю, як ми тут ходили з усним перекладачем, який показував і розказував. Тепер це настільки зручно – ні від кого не залежиш, ходиш, скільки хочеш. Інформація про це історичне місце сприймається дуже легко. Думаю, для наших туристів це справжній подарунок, заохочую користуватися. Це чудова ініціатива, яку будемо продовжувати", – поділився враженнями від відвідання палацу Топкапи перший заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Він також розповів, що проєкт поширення аудіогідів українською мовою підтримує дружина Президента України Олена Зеленська, а сама ідея належить українському послу в Німеччині, який кілька років впроваджував переклад у туристичних автобусах, потім ініціативу підхопили по всьому світу. Вона спрямована на громадян України.

"Уряд працює на те, щоб громадяни України почувалися комфортно, перебуваючи у туристичних поїздках. Нині українці вже мають змогу слухати екскурсії рідною мовою. Також працюють такі ініціативи в Польщі, Австрії, започатковуються в Литві, Мексиці", - зауважив Боднар, дякуючи за підтримку проєкту турецькій стороні та всім причетним до його реалізації.

Своєю чергою генеральний консул України в Туреччині Олександр Гаман додав, що палац Топкапи став другий об’єктом у Стамбулі, який "заговорив" українською. "Ми вдячні за підтримку нашої ініціативи з боку турецької сторони та ефективну співпрацю з Guide-UA. Переклад здійснювали самотужки – в Генконсульстві, Соня Сотник погодилася стати "голосом" України в цьому палаці. Нас надихнули позитивні відгуки запуску українського аудіогіду в храмі Святої Софії, тепер додався палац Топкапи. Зупинятися не збираємося, плануємо розширювати кількість "україномовних" об’єктів у Стамбулі", - підкреслив Гаман.

Як відомо, палац Топкапи збудував 1478 року султан Мехмет II. Упродовж майже 400 років палац був офіційною резиденцією оттоманських султанів. Там зберігається близько 65 тисяч експонатів часів Османської імперії. У 1924 році Мустафа Кемаль Атетюрк перетворив цей палац на музей. У 1985-му палац Топкапи став об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомляв Укрінформ, храм Святої Софії у Стамбулі "заговорив" українською на початку минулого року.

Фото: sputnik8.com