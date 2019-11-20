Україномовні аудіогіди з'являться ще у двох музеях Польщі – Шейко

Уже у грудні нинішнього року ще в двох музеях Польщі з'являться україномовні аудіогіди додатково до вже наявних у двох польських музеях та віденському Бельведері.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

"Торік ми розпочали свою довгострокову програму впровадження україномовних аудіогідів у провідних музеях світу. Нещодавно запрацював український аудіогід у віденському Бельведері. З початку року вони вже доступні у двох польських музеях, а ще з двома ми працюємо над тим, щоб аудіогіди з’явилися у грудні", - розповів Шейко.

За його словами, українські посольства у кількох країнах вже бралися за впровадження україномовних аудіогідів, і тепер Український інститут цю діяльність намагається систематизувати. Долучення до ініціативи дружини глави держави Олени Зеленської підсилить цей проєкт і додасть йому видимості, переконаний Шейко.

Очільник Українського інституту повідомив, що впровадження україномовних гідів в закордонних музеях відбувається в межах популяризації і розширення поля використання української мови за кордоном. Також у планах на середньострокову перспективу – впровадження курсів української мови за кордоном, однак це – "доволі довгий шлях".

"Для викладання української мови на базі Українського інституту за кордоном потрібно заснувати відповідні юридичні особи, мати приміщення, кваліфікованих викладачів, систему сертифікації – це величезна інфраструктура, яку Український інститут самотужки вибудувати не може. Тут потрібна співпраця з Міністерством освіти і науки України, де розробляють навчальні програми для викладання української як іноземної та систему сертифікації. Тобто, це – доволі довгий шлях", – сказав Шейко.

Фото: Магда Старовєйска, naszwybir.pl; під час презентації україномовного аудіогіда в Музеї історії польських євреїв "Полін" у Варшаві