Австрія може відкрити кордон для німецьких туристів

Влада Австрії розглядає можливість відкриття кордону для туристів з Німеччини вже цього літнього сезону.

Про це в інтерв’ю Die Presse заявила міністр стійкого розвитку та туризму Австрії Елізабет Кестінгер.

"Обмеження свободи подорожей залишатиметься у нас протягом наступних кількох місяців. Але якщо інші країни також будуть на дуже доброму та позитивному шляху (як наприклад, Німеччина), то, звичайно, є можливість досягти певної двосторонньої домовленості", - заявила вона, утім, не повідомивши деталей.

За словами міністра, з огляду на позитивну тенденцію з Covid-19 в Австрії федеральний уряд планує поступово послаблювати обмеження - "ми також плануємо, що влітку буде відпочинковий туризм".

При цьому Кестінгер заявила, що зараз поки не можна оцінити, як далі розвиватиметься ситуація з Covid-19 і не слід не виключати нових хвиль зараження, а отже – і нових обмежувальних заходів.

"Допоки не буде медикаментів чи вакцини, ми будемо змушені жити в умовах великих змін", - наголосила вона.

Щоправда, одностайного рішення в коаліційному уряді Австрії стосовно відкриття кордонів для німецьких туристів немає.

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Коментуючи висловлювання Кестінгер, у МОЗ Австрії заявили, що бажання туристичної галузі є зрозумілим, але "все залежатиме від розвитку пандемії коронавірусу в Австрії та у світі".

"Міністерство охорони здоров'я вивчить свого часу необхідні передумови для цього", - йдеться у коментарі агентству АРА.

За даними статистики, німецькі туристи у літній сезон займають до 40% місць в австрійських готелях.