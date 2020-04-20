В Австрії епідемія йде на спад - менше 100 нових випадків за добу

В Австрії триває позитивний тренд протидії коронавірусу: протягом минулої доби вперше за довгий час зафіксовано менше 100 нових випадків зараження.

Про це інформує міністерство Австрії з питань соціального захисту й охорони здоров'я, передає власний кореспондент Укрінформу.

"В Австрії зберігається позитивна тенденція: за останні 24 години зростання кількості нових випадків Covid-19 знову помітно зменшилося – до рівня 0,5%", - повідомили у відомстві.

Як зазначається, за добу зареєстровано 78 нових випадків інфікування. Загальна кількість осіб, заражених коронавірусом, становить 14 749. Померли 452 хворих.

При цьому за минулу добу одужали 287 австрійців. Станом на неділю у країні налічується 3796 "активних" випадків Covid-19.

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Тим часом очільник австрійського МОЗ Рудольф Аншобер закликав громадян продовжувати відповідально ставитися до обмежень, дотримуватися дистанції та особистої гігієни. За його словами, поступове скасування карантину, яке розпочалося цього тижня, може зруйнувати усі здобутки. Влада очікує, що статистичні дані про наслідки цих перших кроків буде видно у другій половині наступного тижня.

Про ефективність "швидкого та суворого" підходу Австрії до протидії коронавірусу заявив і федеральний канцлер Себастіан Курц. У відеоінтерв'ю американському телеканалу CNN він повідомив, що "ситуація зараз під контролем, навіть у лікарнях".

"У нас фіксується лише близько 100 нових інфікувань за день, і ми дуже раді, що зреагували так швидко і рішуче", - наголосив глава уряду.

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За словами Курца, влада зараз намагається "відкривати" Австрію повільно, крок за кроком. Так, усі магазини мають відкритися на початку травня, а ресторани - у середині місяця.

"Ми робимо двотижневі кроки, щоб побачити, як розвивається ситуація, і чи не спостерігається знову зростання заражень", - заявив Курц.