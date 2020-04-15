Австрія починає послаблювати карантин

В Австрії розпочався перший етап поступового зняття обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу.

У вівторок уперше за місяць у країні відкрилися більшість магазинів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Загалом відчинили двері близько 14 300 закладів торгівлі - невеликі точки, а також садово-будівельні магазини незалежно від розміру. Роботу відновили магазини господарських товарів, одягу та взуття, окулярів, квітів, книгарні та інші крамниці. Головна вимога – їхня площа не має перевищувати 400 квадратних метрів.

Австрія послаблює карантин / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Також відкрилися автомийки на АЗС (без самообслуговування), майстерні з ремонту автомобілів та велосипедів, як і відновилася торгівля залізом, деревом та коштовними металами, запрацювали ломбарди.

У всіх закладах торгівлі обов’язково носити маски та дотримуватися дистанції – у крамницях площею до 400 кв. м може перебувати максимум 20 покупців одночасно (1 людина на 20 кв. м). Власникам магазинів, які пускатимуть більше клієнтів, загрожує штраф до 3600 євро.

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При цьому в Австрії щонайменше до кінця квітня продовжують діяти обмеження на вихід із дому. Уряд закликав населення здійснювати лише нагальні покупки. Проте від самого ранку перед садово-будівельними супермаркетами Відня спостерігалися черги.

Планується, що з 2 травня запрацюють усі інші магазини (зокрема, меблеві та електротоварів), а також торговельні центри. З деякими обмеженнями відкриються і перукарні.

Решта підприємства сфери послуг, заклади громадського харчування й готелі, якщо все йтиме за планом, почнуть поступово відкриватися з 15 травня. Косметичні крамниці, салони манікюру і педикюру - з 18 травня. З 1 червня розчинять двері фітнес-центри.

Але спершу, наприкінці квітня уряд проведе нову комплексну оцінку ситуації, на основі якої й ухвалюватимуться подальші рішення.

За останніми даними, в Австрії зафіксовано понад 14 160 випадків Covid-19 (384 летальних), більше половини хворих – понад 7,6 тис. осіб – уже одужали.