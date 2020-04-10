В Австрії вибіркове тестування показало, що заражених може бути до 67 тисяч

Вибіркове тестування на COVID-19 в Австрії показало, що інфікованих новим коронавірусом людей в країні може налічуватися до 67 тисяч осіб, що в рази більше, ніж офіційна статистика.

Результати проведеного на початку квітня тестування було презентовано у п’ятницю на пресконференції у федеральній канцелярії у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Австрія стала першою країною континентальної Європи, яка провела дослідження поширеності інфекції COVID-19", - заявив федеральний міністр освіти, науки та досліджень Австрії Гайнц Фасманн.

Міністр вказав на те, що офіційна кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 не є тим показником, який демонструє реальну ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції. Це зумовлено тим, що в Австрії тести на коронавірус проводяться лише у тих людей, які мають чіткі симптоми захворювання чи перебували у так званих "регіонах ризику". Між тим, у багатьох людей захворювання може протікати без симптомів, але ці випадки не враховуються у статистику.

Вибіркове дослідження поширеності COVID-19 проводилося Інститутом соціальних досліджень та консалтингу (SORA) у тісній співпраці з Інститутом статистичного аналізу Jaksch & Partner GmbH, Медичним університетом Відня, а також Австрійським Червоним Хрестом. Метою було оцінити поширення коронавірусної інфекції COVID-19 серед людей, які проживають в республіці, станом на початок квітня 2020 року. Всього було протестовно 1500 осіб .

Згідно з офіційною статисткою, з початку епідемії станом на 6 квітня в Австрії було виявлено понад 12 тис. заражених коронавірусом осіб, з яких майже 3,5 тис. осіб вже одужали, 220 померли. Кількість активних випадків захворювання складала близько 8,6 тисяч.

Результати ж репрезентативного вибіркового тестування показали, що кількість хворих на COVID-19 в країні може бути у рази більшою. Згідно з тестуванням, в Австрії у період з 1 по 6 квітня могло бути від 10,2 тис. до 67,5 тис. хворих на COVID-19. Найімовірніша цифра – 28,5 тис. осіб, що становить 0,33% від загальної чисельності населення.

"Ми не повинні себе обманювати. Айсберг більший, ніж здавалося", - наголосив міністр Фасманн, коментуючи результати дослідження.

У подальшому в Австрії планується проведення нових вибіркових тестувань. Найближче розпочнеться 16 квітня та буде охоплювати 2800 репрезентативною обраних осіб.

Станом на 10 квітня, в Австрії загалом було виявлено 13,3 тис. інфікованих коронавірусом осіб. З них одужали вже понад 6 тисяч, 320 людей померли.