В Австрії від COVID-19 й далі одужують більше людей, ніж інфікуються

Протягом минулої доби в Австрії зафіксовано 343 нових випадки захворювання на COVID-19 та 466 осіб, які одужали. Однак збільшилася кількість інфікованих людей в реанімаційних відділеннях.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посилання на дані австрійського МОЗ.

Загалом в країні з початку епідемії було виявлено 12 675 осіб, заражених новим коронавірусом. Станом на 10.00 середи, кількість активних випадків захворювання становить 7 890 – найменше з 29 березня. Всього COVID-19 подолали вже 4512 пацієнтів, з яких 466 – протягом останніх 24 годин. За добу було зафіксовано 342 нових випадків коронавірусу.

Протягом минулої доби померли 30 людей, що збільшилося загальну кількість смертей від коронавірусу до 273. Наразі на стаціонарі в лікарнях знаходиться 1096 пацієнтів, з яких 267 – у відділеннях інтенсивної терапії. І якщо кількість госпіталізованих людей залишається відносно незмінною, то хворих в реанімаціях за добу побільшало на майже 10%.

Станом на середу, по всій території Австрії було проведено 120 тис. тестів на коронавірус, що на 5,5 тис. більше у порівнянні з даними за минулу добу.

Як повідомлялося, протягом останніх 10 днів в Австрії спостерігається зменшення росту кількості хворих на COVID-19. Середній показник росту за 4 останні днів становив всього 2,4%.

Уряд країни вже заявив, що у випадку збереження нинішньої тенденції зі зменшення інфікованих коронавірусом, перші невеликі заклади торгівлі, як садово-будівельні магазини, можуть почати працювати з 14 квітня, усі інші торговельні точки, включаючи торговельні центри, а також перукарні – з 1 травня. Решта підприємств сфери послуг, включаючи косметичні магазини, а також заклади громадського харчування та готелі будуть поступово відкриватися з середини травня.

За даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 446 992 випадки коронавірусу, зокрема 83 090 летальних, 308 684 особи одужали.