«Атлетіко» став чемпіоном іспанської Ла Ліги

Мадридський клуб переміг «Вальядолід» і зберіг відрив у 2 очки від «Реала».

Мадридський «Атлетіко» виграв футбольний чемпіонат Іспанії (Ла Ліга), передає Укрінформ. В матчах 38-го туру «Реал» (Мадрид) переміг на своєму полі «Вільярреал» 2:1 (Бензема, Модрич – Піно), а «Атлетіко» (Мадрид) обіграв на виїзді «Вальядолід» 2:1(Корреа, Луїс Суарес – Плано). Читайте також: Ла Ліга: «Реал» виграв в Більбао, «Атлетіко» залишився лідером, «Барселона» вибула з гонки «Атлетіко» (Мадрид) виграв чемпіонат Іспанії в 11-те в історії клубу. Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 86 (38), 2.«Реал» - 84 (38), 3.«Барселона» - 79 (38), 4.«Севілья» - 74 (37). Фото: AS