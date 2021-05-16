Ла Ліга: «Реал» виграв в Більбао, «Атлетіко» залишився лідером, «Барселона» вибула з гонки

«Атлетіко» обіграв «Осасуну» і випереджає команду Зінедіна Зідана на два очки.

В головних матчах 37-го туру чемпіонату іспанської Ла Ліги «Реал» (Мадрид) обіграв на чужому полі «Атлетік» (Більбао) 1:0, а «Атлетіко» (Мадрид) переміг «Осасуну» 2:1, передає Укрінформ. «Реал» здобув важливу перемогу завдяки голу Начо на 68-й хвилині. «Атлетіко» (Мадрид) обіграв на своєму полі «Осасуну» (Памплона) – 2:1. Голи забили: Ренан Лоді, Луїс Суарес – «Атлетіко»; Будімір – «Осасуна». А от «Барселона» вдома програла «Сельті» (Віго) – 1:2. Голи забили: Мессі – «Барселона»; Міна-2 – «Сельта». Читайте також: Ла Ліга: «Атлетико» переміг «Реал Сосьєдад» на шляху до чемпіонства Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 83 (37), 2.«Реал» - 81 (37), 3.«Барселона» - 76 (37), 4.«Севілья» - 74 (37). Останній тур Ла Ліги зіграють 23 травня. «Атлетіко» зіграє на виїзді з «Вальядолідом», а «Реал» приймає «Вільярреал». Аби стати чемпіоном «Атлетіко» потрібно набрати стільки ж очок як і «Реал». Фото: AS