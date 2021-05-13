Ла Ліга: «Атлетико» переміг «Реал Сосьєдад» на шляху до чемпіонства

Ла Ліга: «Атлетико» переміг «Реал Сосьєдад» на шляху до чемпіонства

Укрінформ
«Матрасники» випереджають «Барселону» на 4 пункти.

«Мадридське «Атлетико» вдома виграло в «Реал Сьсьєдад» 2:1 в 36-му турі іспанської Прімери, повідомляє Укрінформ.

За господарів відзначилися Карраско і Корреа. «Баски» відповіли голом Субельдії.

Після перемоги над «Реал Сосьєдадом» «Атлетико» випереджає «каталонців» на 4 пункти, «вершкових» - на 5.

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Нагадаємо, «Атлетико» очолює Прімеру - 80 очок після 36-и зіграних матчів.

Фото: mundodeportivo.com

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