Ла Ліга: «Атлетико» переміг «Реал Сосьєдад» на шляху до чемпіонства
Укрінформ
«Матрасники» випереджають «Барселону» на 4 пункти.
«Мадридське «Атлетико» вдома виграло в «Реал Сьсьєдад» 2:1 в 36-му турі іспанської Прімери, повідомляє Укрінформ.
За господарів відзначилися Карраско і Корреа. «Баски» відповіли голом Субельдії.
Після перемоги над «Реал Сосьєдадом» «Атлетико» випереджає «каталонців» на 4 пункти, «вершкових» - на 5.
Нагадаємо, «Атлетико» очолює Прімеру - 80 очок після 36-и зіграних матчів.
Фото: mundodeportivo.com