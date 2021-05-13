АПЛ: «Челсі» поступається «Арсеналу» в лондонському дербі

«Арсенал» наблизився на відстань одного пункту до Ліги Європи.

«Челсі» вдома програє «Арсеналу» 1:0 в 36-му турі англійської прем'єр ліги, повідомляє Укрінформ. За «канонірів» відзначився Сміт-Роу на 16-й хвилині зустрічі. «Челсі» досі не гарантував собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон, «Арсенал» - в Лізі Європи. Читайте також: Серія А: «Аталанта» з Малиновським перемагає «Беневенто» Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 80 (35), 2.«МЮ» - 70 (35), 3.«Лестер» - 64 (36), 4.«Челсі» - 64 (36). Фото: theguardian.com