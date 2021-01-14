Зимова пауза «Динамо» й «Шахтаря»

Лідери чемпіонату повернулися з відпустки і готуються до перших зборів та спарингів.

«Динамо» й «Шахтар» виходять з відпустки і готуються до поновлення сезону. Українські гранди організовують плановий медогляд, проведення ПЛР-тестів і готуються до навчально-тренувальних зборів. В яких кондиціях будуть українські команди перед плей-офф Ліги Європи і чи варто очікувати поповнення у складах?

«Ковід-негативні» кияни і медогляд «гірників»

Гравці й тренери київського «Динамо» перед початком підготовки до сезону здали тест на коронавірус – у всіх негативний. Після цього 11 січня почався плановий медогляд футболістів. Гравців обстежували двома групами: з першою в команду повернувся дискваліфікований Артем Бесєдін. В другій хвилі ряди гравців поповнили Кадірі й Сідклей – вони повернулися з оренди. Пізніше всіх з відпустки повернувся Карлос Де Пена. Уругваєць затримався через карантин на батьківщині і перенесення кількох рейсів.

Футболісти «Шахтаря» 14 січня лише почали проходити медогляд: футболістів поділили на три групи. З першою в команду з оренди в «Десну» повернувся Михайло Мудрик. Він є єдиним поповненням у складі команди взимку. Після медогляду футболісти здадуть ПЛР-тести 16 січня і наступного дня полетять на збори в Туреччину. Травмовані гравці перебувають на фінальній стадії відновлення після травм, повідомив директор департаменту медицини «Шахтаря» Дмитро Скібінський. На другому зборі всі гравці займатимуться в загальній групі.

«Легія» і «Лудогорець» - суперники на зборах

15 січня підопічні Мірчі Луческу вирушають на перший навчально-тренувальний збір, який пройде в Об’єднаних Арабських Еміратах. Він триватиме 10 днів. Відомо, що двома суперниками киян стануть варшавська «Легія» і солігорський «Шахтар» - чемпіони Польщі і Білорусі відповідно.

«Гірники» поїдуть на збори 17 січня. На них вже чекає чотири запланованих спаринги. «Шахтар» поміряється силами з польським «Лехом», болгарським «Лудогорцем», словенським «Марібором» і словацьким «Слованом». Перший навчально-тренувальний збір «гірників» триватиме до 26 січня.

«Шахтар» шукає заміну Тайсону, «Динамо» йде на ринок Південної Америки

Гендиректор «Шахтаря» Сергій Палкін в інтерв’ю клубному каналу дав чітко зрозуміти трансферну політику клубу на зимове трансферне вікно. «Стосовно придбань, то ми думаємо про деякі позиції, але це не центральний захисник і не центрфорвард. Потрібно не забувати, що є ліміт на легіонерів, а серед українців в УПЛ краще наших немає», - сказав Палкін. «В обороні розкрився Вітао, а також є молодий Бондар і молодий, але досвідчений Матвієнко», - додав гендиректор «гірників».

Швидше за все, в «Шахтарі» зосередилися на пошуку заміни Тайсону. Бразилець не захотів подовжувати контракт і розглядає варіант з поверненням в бразильський «Інтернасьйонал». Ряди «гірників» поповнив Михайло Мудрик: він повернувся з оренди з «Десни».

Журналіст Ігор Циганик у своїй програмі окреслив трансферну політику «Динамо» в зимове міжсезоння. «Йде пошук нападника й опорного півзахисника для створення конкуренції в команді. Головними ринками будуть Аргентина і Бразилія, де багато футболістів, які підсилили б киян», - зазначив Циганик.

За свідченням різних джерел «Динамо» зосередилося на придбанні вінгера «Маккабі» (Петах-Тіква) Ліеля Абади. Навколо можливого переходу шириться багато чуток. Інформація про оренду вінгера «Динамо» Георгія Цітаїшвілі в «Олександрію» натомість є офіційною. Гравець поповнив склад команди з однойменного міста на рік з можливою пролонгацією контракту ще на рік в односторонньому порядку.

Ключовий відрізок сезону

Українським грандам потрібно плідно попрацювати на зборах і використати з користю час на підготовку. З поновленням чемпіонату України продовжиться боротьба «Динамо» і «Шахтаря» за чемпіонство(команди розділяє один заліковий пункт).

Окрім того, обидва колективи розпочнуть змагання в плей-офф Ліги Європи. «Динамо» гратиме з бельгійським «Брюгге», а «Шахтар» в 1/16 Ліги Європи протистоятиме «Маккабі» Тель Авів. Перші матчі пройдуть в середині лютого, за декілька днів після поновлення чемпіонату. Обом командам варто підійти до матчів в найкращих ігрових кондиціях: попереду вирішальна частина сезону.

Фото: сайт ФК "Динамо", ФК "Шахтар"