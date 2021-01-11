Сідклей і Кадірі повернулися в «Динамо»

Першу половину цього сезону півзахисники провели в оренді.

Хавбеки Сідклей і Мохаммед Кадірі 11 січня тренувалися у складі «Динамо». Обидва футболісти повернулися в київський клуб з оренди, повідомляє Укрінформ.

Минулий рік Сідклей провів на правах оренди в «Корінтіансі», зігравши в 18 матчах у всіх турнірах. Бразильський клуб не стали викуповувати його контракт.

Футболістом «Динамо» бразилець став в 2018 році і з того моменту зіграв в 23 матчах киян, в яких забив гол і віддав дві результативні передачі. Контракт Сідклея з киянами розрахований до 2023 року.

Ганійський півзахисник Кадірі у вересні перейшов в тульський «Арсенал», але в січні його оренду достроково перервали.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» вирушить на перший збір в ОАЕ 15 січня.

Фото: fcdynamo.kiev.ua