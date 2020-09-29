"Динамо" подало позов до ФІФА на бразильський "Корінтіанс"
Укрінформ
Якщо "Корінтіанс" не перекаже гроші за Сідклея, його можуть чекати санкції Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
Як повідомляє Globoesporte, київське "Динамо" подала скаргу до ФІФА на бразильський клуб "Корінтіанс" з приводу невиплачених грошей за захисника Сідклея, передає Укрінформ.
Клуб із Сан-Паулу не виконав перший платіж за оренду гравця. Сторони домовилися про відстрочку, але знову кошти не були переведені на рахунки киян до дедлайну.
У разі, якщо "Корінтіансу" не вдасться довести свою невинність, його можуть чекати санкції від ФІФА. Можлива наступна заборона на реєстрацію нових гравців.
На фото: Сідклей (Corinthians).