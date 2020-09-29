"Динамо" завершує кваліфікацію Ліги чемпіонів домашнім матчем проти "Гента"

Футболісти київського "Динамо" проведуть у вівторок, 29 вересня, заключний матч кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА - поєдинок у відповідь раунду плей-офф, в якому "біло-сині" прийматимуть бельгійський "Гент".

Матч "Динамо" - "Гент" покаже телеканал "Футбол 1". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок зустрічі о 22.00.

Гру віцечемпіонів України та Бельгії на столичному НСК "Олімпійський" обслуговуватиме бригада арбітрів з Польщі на чолі з 39-річним Шимоном Марчиняком.

Нагадаємо, перший поєдинок в Генті завершився перемогою "Динамо" з рахунком 2:1.

Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде до основної сітки Ліги чемпіонів УЄФА.

Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів пройде 1 жовтня.

Фото: ФК "Динамо" (Київ).