Луческу: Перед другим матчем з "Гентом" варто забути рахунок першої гри

У вівторок, 29 вересня, футболісти київського "Динамо" зіграють матч-відповідь плей-офф відбору Ліги чемпіонів проти "Гента" (перша зустріч у Бельгії - 2:1).

Сьогодні під час пресконференції на клубній базі динамівців у Віті-Литовській головний тренер українського клубу Мірча Лучесу зазначив, що його підопічним нині важливо забути рахунок переможної першої зустрічі, передає Укрінформ.

На нас чекає дуже складний матч проти дуже хорошої суперника. "Гент" нині під великим тиском. Але його гра у суботньому матчі чемпіонату Бельгії проти "Левена", попри рахунок (2: 3) була дуже хорошої якості. Для наших футболістів тому найважливіше - забути рахунок першого матчу з "Гентом". Не потрібно забувати настрій, пам'ятати про силу суперника, але попередній результат треба забути. Крім того, мають бути емоції. Я, до речі, повернувся у футбол лише заради емоцій", - заявив Луческу.

Він також розповів про стан здоров'я у Дениса Попова та Жерсона Родрігеса.

"Про участь Попова у завтрашньому матчі не може бути й мови: учора він лише вперше працював у загальній груп, - сказав тренер. - Що стосується Родрігеса, то він отримав травму місяць тому в матчі за збірну Люксембургу. Ця травма його іноді турбує. Але вчора він тренувався, і поки все добре".

Додамо, що поєдинок "Динамо" - "Гент" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 22.00.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.