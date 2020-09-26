Букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - "Гент"

У вівторок, 29 вересня, футболісти київського "Динамо" проведуть стиковий поєдинок у відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА, в якому прийматимуь бельгійський "Гент".

На думку букмекерів, фаворитом матчу є український клуб, повідомляє Укрінформ.

Авторитетна букмекерська контора William Hill, зокрема, оцінює перемогу "Динамо" коефіцієнтом 2,00, нічию - 3,20, успіх "Гента" - 3,60.

Як повідомлялося, у першій зустрічі "Динамо" обіграло "Гент" на виїзді з рахунком 2:1. Переможець протистояння за сумою двох матчів отримає путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів.

Поєдинок "Динамо" - "Гент" пройде на НСК "Олімпійський" в Києві" і розпочнеться о 22.00.

Нагадаємо, чемпіон України донецький "Шахтар" напряму потрапив до основної сітки Ліги чемпіонів УЄФА.