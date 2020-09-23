"Динамо" виграло у "Гента" перший матч раунду плей-офф Ліги чемпіонів

Футболісти київського "Динамо" завдали поразки бельгійському "Генту" у першому стиковому поєдинку раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

"Біло-сині" з рахунком 2:1 виграли у "Гента" виїзний матч вирішальної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

На "Геламко Арені" в Генті м'ячі забили: у "Динамо" - Владислав Супряга, який відзначився на 9-й хвилині, та Карлос де Пена (79); у "Гента - Тім Кляйндінс (41).

На 53-й хвилині "Гент" залишився у меншості - за порушення проти хавбека киян Буяльського червону картку (друга жовтка) отривав Роман Безус.

Поєдинок у відповідь пройде на НСК "Олімпійський" в Києві у вівторок, 29 вересня, початок о 22.00.

Переможець протистояння за сумою двох матчів отримає путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів.

В інших поєдинках середи норвезький "Мольде" зіграв внічию 3:3 з угорським "Ференцварошем", який очолює український наставник Сергій Ребров, а грецький "Олімпіакос" взяв гору над "Омонією" з Кіпру - 2:0.

Фото: champions.football.ua.