"Шахтар" втратив очки у зустрічі з дебютантом футбольної Прем'єр-ліги

Футболісти донецького "Шахтаря" зіграли внічию 1:1 в гостях дебютантів з львівського "Руху" в пропущеному поєдинку другого туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Долю матчу на "Арені Львів" вирішили автогол 21-річногоо півзахисника "гірників" Віктора Корнієнка, який на 48-й хвилині зрізав м'яч у власні ворота, і результативний удар Марлоса після пасу Тайсона на 67-й хвилині, повідомляє Укрінформ.

На 50-й хвилині "Шахтар" залишився в меншості за друге попередження червону картку отримав захисник "оранжево-чорних" Валерій Бондар.

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Турнірне становище: "Ворскла" - 9 очок (після 3-х ігор), "Динамо" - 7 (3), "Колос" - 6 (3), "Олімпік" - 6 (3), "Маріуполь" - 6 (3), "Шахтар" - 5 (3), "Десна" - 5 (3), "Минай" - 3 (2), "Олександрія" - 3 (3), "Інгулець" - 2 (3), "Зоря" - 1 (3), "Дніпро-1" - 1 (3), "Рух" - 1 (3), "Львів"- 0 (2).

Фото: УПЛ.