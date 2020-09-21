Шевченко оголосив заявку збірної на жовтневі матчі

У збірної три поєдинки проти топ-збірних – Франції, Німеччини та Іспанії.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список футболістів, викликаних на матчі, які відбудуться в жовтні, повідомляє сайт УАФ.

У список увійшли 28 гравців, серед яких один дебютант - захисник ЛАСКа Євген Чеберко. У резерві збірної України - півзахисник «Гента» Роман Безус.

Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Георгій Бущан («Динамо»);

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (всі – «Шахтар»), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (обидва – «Динамо»), Ігор Пластун («Гент», Бельгія), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія) , Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгія);

Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (всі – «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі – «Динамо»), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія ), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Ігор Харатін («Ференцварош», Угорщина);

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Жуніор Мораес («Шахтар»), Владислав Супряга («Динамо»).

Збір національної команди розпочнеться 5 жовтня. 7 жовтня збірна України проведе товариський матч проти Франції в Парижі.

10 і 13 жовтня команда Шевченко зіграє проти Німеччини та Іспанії відповідно в рамках дивізіону А Ліги націй. Поєдинки пройдуть на НСК «Олімпійський».