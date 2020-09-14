Наша проблема в футболі: ми не виховуємо індивідуальностей – Нагорняк

Сьогодні відбулося чергове засідання футбольного «Експерт-клубу».

Головний тренер збірної команди U-17 Сергій Нагорняк заявив, що в Україні не виховують індивідуальностей у футболі. Головна причина в менталітеті та відсутності конкурентного чемпіонату на всіх рівнях, повідомляє Укрінформ.

Сьогодні, 14 вересня відбулося зібрання «Експерт-клубу», за підтримки компанії Parimatch. Запрошені експерти та представники медіа дискутували стосовно останніх двох матчів збірної України в Лізі націй.

Прес-аташе і радник Андрія Шевченка Микола Васильков зазначив: «Після розіграшу групового етапу Ліги націй збірна стане іншою, набагато досвідченішою».

«Нам варто навчитися переживати поразки – це менталітет команд-переможців. В матчах з такими командами, як Швейцарія та Іспанія ми зростаємо» – додав Сергій Нагорняк.

Як повідомляв Укрінформ, в матчі Ліги націй збірна України програла Іспанії 0:4.

Фото: ua-football.com