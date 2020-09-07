Я не впізнаю збірну після карантину, гравці себе занедбали – експерт

В'ячеслав Шевчук дорікає гравцям збірної України у поганій формі.

Колишній захисник збірної України та експерт телеканалу «Футбол» В'ячеслав Шевчук розчарований грою збірної України в матчі Ліги націй проти Іспанії (0:4).

«Молоді гравці повинні дивитися на Рамоса. Він показує, як необхідно ставитися до свого тіла. Він постійно показує, як тренується на відпочинку, перебуває в тонусі.

На нашу збірну дуже сильно вплинув карантин. Я не впізнаю нашу збірну після карантину. Втратили все, багато хто просто себе занедбав.

Дуже важливо, щоб кожен гравець залишався всередині професіоналом, займався і готував себе до тренувального процесу.

Я не вірю, що наші гравці за потенціалом набагато гірші за іспанців», - сказав Шевчук.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України програла Іспанії в матчі Ліги націй 0:4. Україна поступилася вперше з листопада 2018-го і обірвала 12-матчеву серію без поразок. Це найбільша поразка за період роботи Андрія Шевченка.

Фото: Twitter збірної Іспанії