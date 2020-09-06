Збірна України програла команді Іспанії у виїзному матчі Ліги націй УЄФА

У другому турі Ліги націй УЄФА-2020/21 футболісти збірної України у Мадриді поступилися національній команді Іспанії з рахунком 0:4.

Авторами голів на Альфредо Ді Стефано стали Серхіо Рамос, який реалізував пенальті на 3-й хвилині і відзначився на 29-й, Анссумане Фаті (32) та Ферран Торрес (84), повідомляє Укрінформ.

У паралельному поєдинку групи 4 Ліги А збірна Швейцарії у Базелі розійшлася миром з командою Німеччини - 1:1.

Турнірне становище після двох турів: Іспанія - 4 очки, Україна - 3, Німеччина - 2, Швейцарія - 1.

Наступний матч в Лізі націй УЄФА збірна України зіграє 10 жовтня на НСК "Олімпійський у Києві з німцями.

Швейцарці у свою чергу прийматимуть у Базелі іспанців.

Фото: ua-football.com.