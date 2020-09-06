Іспанія - Україна. Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу Ліги націй УЄФА між футболістами національних збірних Іспанії та України.

Іспанія - Україна

0:0

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6 вересня 2020 року. Мадрид. Початок матчу - 21.45. Температура повітря +28 С.

Ласкаво просимо на поєдинок розіграшу Ліги націй УЄФА-2020/21, в якому зустрічаються національні збірні Іспанії та України.

Стартові склади (поки недоступні).

Іспанія - .

Головний тренер Луїс Енріке (Іспанія).

Україна - .

Головний тренер - Андрій Шевченко (Україна).

Арбітр - Бенуа Бастьєн (Франція).

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Історія протистояння збірних України та Іспанії налічує п'ять поєдинків. Вперше команди зустрілися у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2004, де українці вдома зіграли внічию 2:2, а в Ельче поступилися 1:2. На груповому етапі фінального турніру чемпіонату світу-2006 у Німеччині "синьо-жовті" у Лейпцигу програли піренейцям з рахунком 0:4, а в кваліфікації Євро-2016 з однаковим рахунком 0:1 зазнали поразки у Севільї та Києві.

Збірні України та Іспанії виступають у групі 4 Ліги А разом з командами Швейцарії і Німеччини, які у паралельному матчі зійдуться у Базелі.