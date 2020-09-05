Матч Ліги націй УЄФА Чехія - Шотландія не відбудеться через спалах коронавірусу

Поєдинок футбольних збірних Чехії та Шотландії в Лізі націй УЄФА, запланований на понеділок, 7 вересня, не відбудеться через спалах коронавірусу в чеській команді.

Як наголошується в Twitter-акаунті збірної Чехії, підготовка до зустрічі завершена, передає Укрінформ.

Гравці Томаш Соучек і Патрік Шик перейшли на самоізоляцію через контакт зі співробітником, який отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Нагадаємо, в першому турі групи В2 Ліги націй збірна Чехії в гостях перемогла команду Словаччини (3:1), а шотландці на своєму полі зіграли внічию з Ізраїлем (1:1).

Фото: twitter.com/ceskarepre.