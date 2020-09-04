Букмекери дали прогноз на матч Ліги націй УЄФА Іспанія - Україна

У неділю, 6 вересня, футболісти національної збірної України проведуть другий поєдинок Ліги націй УЄФА-2020/21, в якому на виїзді зустрінуться з командою Іспанії.

На думку букмекерів, перевагу у цьому протистоянні мають суперники команди Андрія Шевченка, передає Укрінформ.

Авторитетна букмекерська контора William Hill, зокрема, приймає ставки на перемогу української збірної з коефіцієнтом 6,00, показник успіху іспанців оцінюється в 1,47, нічия - 4,33.

Історія протистояння збірних України та Іспанії налічує 5 поєдинків. Вперше команди зустрілися у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2004, де українці вдома зіграли внічию 2:2, а в Ельче поступилися 1:2. На груповому етапі фінального турніру чемпіонату світу-2006 у Німеччині "синьо-жовті" у Лейпцигу програли піренейцям з рахунком 0:4, а в кваліфікації Євро-2016 з однаковим рахунком 0:1 зазнали поразки у Севільї та Києві.

Матч Ліги націй УЄФА Іспанія - Україна відбудеться 6 вересня на арені Альфредо Ді Стефано в Мадриді. Початок о 21.45 за київським часом.

В іншій зустрічі четвертої групи елітної Ліги А збірна Швейцарії у Базелі прийматиме команду Німеччини.

Турнірне становище після першого туру: Україна - 3 очки, Іспанія - 1, Німеччина - 1, Швейцарія - 0.

Фото: ua-football.com.