Зі Швейцарією розібралися, на черзі – іспанці

Матч другого туру Ліги націй Україна зіграє 6 вересня в Мадриді проти Іспанії.

Збірна України – лідер топової групи Ліги націй. Матч проти Швейцарії продемонстрував, задля чого наша команда виходила у Лігу А і чому дуже хочеться у ній залишитися. Рівень спротиву та ігрові якості суперника на дуже високому рівні. У таких поєдинках збірна України і стає більш досвідченою, класною. Просто чудово, що подібних матчів в нас лише за осінь передбачено ще п’ять. Це має допомогти у складному відборі на чемпіонат світу.

Головному тренеру Андрію Шевченку вдалося створити єдиний колектив. Хлопці перемагають не лише коли все вдається, а й коли навпаки – суперник тисне, кусає, не дає грати. Вміють перетерпіти і зловити свій момент. Налагоджена система дозволяє впевнено вводити дебютантів. І Тимчик, і Михайличенко не просто не випадали, а й відзначилися асистами.

Читайте також: Збірна України перемогла команду Швейцарії в Лізі націй УЄФА

Звісно, треба відзначити і заслугу вболівальників, яких хоч поки і не пускають на стадіон через карантинні обмеження, але вони все одно не перестають підтримувати національну команду. Сотні фанатів цього разу зібралися повболівати за Україну на оглядовому майданчику, що на Парковій Дорозі 16А.

Вболівальники створили справжню футбольну атмосферу і зарядилися перемогою. Цієї неділі завдяки офіційному партнеру збірної України компанії Parimatch та Multiplex всі бажаючі зможуть знову прийти на оглядовий майданчик, щоб подивитися гру своєї команди проти Іспанії (початок о 21:45). Підтримка підопічним Андрія Шевченка не завадить, адже іспанці більш серйозний суперник, аніж Швейцарія. Зараз аналітики Parimatch дають 38% на те, що Україна як мінімум не повернеться з Іспанії з порожніми руками.

Провалені Євро-2016 і ЧС-2018 повернули збірній Іспанії сумнівний статус «Королеви відбору». Як і більшість тренерів топ-збірних, наставник іспанців Луїс Енріке використовує Лігу націй в тому числі для експериментів. Талантів вистачає, але до статусу суперзірок останнім часом мало хто доростає.

У четвер іспанці на останніх секундах вирвали нічию проти ще більш експериментальної Німеччини. Але саме за моментами «Фурія Роха» німців переграла. Та й загалом трикутнику Тіаго – Бускетс – Руїс вдалося нав’язати супернику свою гру – 57% володіння м’ячем проти 43%.

З одного боку, це погані новини для українців. З іншого – проти Португалії рік тому і проти Швейцарії зараз наша команда показала вміння грати другим номером. Як би не складався матч, ми звикли, що Україна без голу з поля не йде. Вистачає майстерних і досвідчених футболістів, які вміють забивати.

Всі розуміють, що нашій команді буде дуже важко. Навіть з точки зору фізичної готовності. Луїс Енріке цілком може поміняти ледь не половину складу, тоді як в нас кістяк більш непорушний. Свіжі ноги «Фурії Рохи» можуть позначитися у другому таймі. А от у першому збірна України цілком може зберегти нічию. Для цього потрібно обійтися без подарунків в обороні. Поспішати розкриватися і атакувати великими силами іспанці не будуть.

Читайте також: Ярмоленко став найрезультативнішим гравцем збірної в історії

Попри всі успіхи останніх двох років, на тлі визнаних грандів збірна України – андердог. Але це можна розглядати як плюс. Ми ж бо знаємо і бачимо, який у Шевченка бойовитий колектив.

Фото: Parimatch